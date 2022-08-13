تباحث الجانبان في هذا اللقاء، حول العلاقات الثنائية وسبل توسيعها في جميع المجالات

اكد وزير الخارجية الإيرانيّ حسين امير عبداللهيان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران والدوحة، عقب زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الى الدوحة وزيارة امير قطر لطهران. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسمية "ارنا".

جاء ذلك خلال استقبال امير عبداللهيان، اليوم السبت، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الاقليمية "محمد بن عبد العزيز الخليفي" الذي يزور على راس وفد، طهران حاليا.

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء، حول العلاقات الثنائية وسبل توسيعها في جميع المجالات، مضافا الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. الى ذلك، ابلغ "الخليفي" وزير الخارجية الايراني تحيات حارة من قبل نظيره القطري؛ مؤكدا على ارادة الدوحة في تطوير التعاون مع طهران.