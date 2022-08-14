إسرائيل تؤكد تجميد الرحلات التعليمية إلى بولندا مرة أخرى

كانت وزارة التعليم الإسرائيلية، قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، إلغاء الوفود الطلابية التي كانت مقررة

أعلنت وزارة الخارجية والتعليم الإسرائيلتين، اليوم الأحد أنه سيتم إلغاء جميع رحلات الوفود الطلابية إلى بولندا في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وذلك إثر تعثر في المفاوضات بين إسرائيل وبولندا.

وقالت الوزارتان، أن "وفدا منهما بمشاركة ممثلين عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، سافر إلى وارسو لإجراء مفاوضات بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها برنامج الرحلة وتأمين الوفود الإسرائيلية"، وعلى الرغم من الجهود الكثيرة والمكثفة التي بذلتها الوزارتان للتوصل إلى تفاهمات مع ممثلي الحكومة البولندية، فإن الأمر لم ينجح".

وكانت وزارة التعليم الإسرائيلية، قد أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، إلغاء الوفود الطلابية التي كانت مقررة في يوليو/ تموز وأغسطس / آب، متهمة الحكومة البولندية بمحاولة السيطرة على منهج الهولوكوست الذي يدرس للأطفال الإسرائيليين.

وفي يوليو/تموز 2021، أقر البرلمان البولندي قانونًا يلغي أي تعويض مستقبلي لورثة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الهولوكوست. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية آنذاك، النص بأنه "معاد للسامية وغير أخلاقي".