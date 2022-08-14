وفد من الكونغرس الأميركي يزور تايوان في ظل التوتر مع الصين

أشادت الخارجية التايوانية بزيارة الوفد باعتبارها مؤشرا آخر الى دفء العلاقات بين تايبيه وواشنطن،

وصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى تايوان اليوم الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون، بعد أيام على إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

وقال بيان للمعهد الأميركي في تايوان إن الوفد سيناقش "العلاقات الأميركية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك".

وبحسب المعهد يضم الوفد أيضا النواب الديموقراطيين جون غاراميندي وآلان لوينثال ودون بيير والنائبة الجمهورية أوموا أماتا كولمان ريدواغن.

ومن جانبها، أشادت الخارجية التايوانية بزيارة الوفد باعتبارها مؤشرا آخر الى دفء العلاقات بين تايبيه وواشنطن، معربة في بيان لها اليوم الأحد عن "ترحيبها الحار" بالوفد.

وتابعت الخارجية التايوانية "في وقت تواصل الصين تصعيد التوتر في المنطقة، رتّب الكونغرس الأميركي مجددا لزيارة وفد عالي المستوى إلى تايوان، ما يعكس صداقة لا تهاب التهديدات والصينية والترهيب، ويؤكد على دعم الولايات المتحدة القوي لتايوان".

وجاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقا بعدما أثارت بيلوسي حفيظة بكين عبر زيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، ما دفع الصين الى اجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت من احتمال اندلاع نزاع.

وردّت الصين بغضب على هذه الزيارة أيضا، إذ نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة مقالا تحت عنوان "على السياسيين الأميركيين التوقف عن اللعب بالنار في مسألة تايوان".

وسيلتقي الوفد المكوّن من خمسة أعضاء بقيادة السناتور إد ماركي الذي يمثّل ولاية ماساتشوستس وزير الخارجية جوزيف وو، وفق ما أفادت الوزارة التايوانية.

وكانت الجيش التايواني أجرى تدريبات جديدة بالذخيرة الحية بعدما أن أنهت بكين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تصر الصين على اعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.