دراسة: 40 في المئة من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالانقراض

"يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على ملوحة التربة وعلى الآفات والأمراض،وأن النباتات غير قادرة على التكيف قد تختفي"

كشفت دراسة حديثة أجرتها منصة "غلوبال سيتيزن"، المعنية بقضايا المناخ ومواجهة الفقر، أن" 40 بالمئة من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالانقراض، نتيجة التغيرات المناخية"وأوضحت أنه "إذا لم يتحسن الموقف قريبا، فقد لا تتوفر العناصر اليومية التي نعتمد عليها لإعداد فنجان قهوة الصباح".

وقالت الدكتورة باربرا غويتش، التي قادت الدراسة التي حملت عنوان"مخاطر انقراض الأقارب البرية لمحاصيل أمريكا الوسطى"، إن "خطر الانقراض في الوقت الحالي على المحاصيل يتمثل في أن ملوحة التربة تتغير، وأن هذه النباتات ليست لديها القدرة على التكيف مع درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع".وأضافت: "بسبب تغير المناخ، ستتغير الآفات والأمراض أيضا ويمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على النباتات المزروعة".

دراسة جويتش التي حملت عنوان " وجدت أن تغير المناخ يقود الأقارب البرية للمحاصيل الشعبية إلى الانقراض، مثل الفانيليا والقطن والفاصوليا والقرع والفلفل الحار والطماطم والموز والتفاح والخوخ والزنجبيل، فضلا عن العديد من المحاصيل الأخرى".

وشددت الدراسة على أن "الأنواع الأصلية من الفانيليا في أمريكا الجنوبية والوسطى هي الأكثر عرضة لخطر الانقراض، بينما يأتي القطن البري في المرتبة الثانية في القائمة، يليه الأفوكادو، ثم البطاطا البرية".

وبحسب الدراسة "يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على ملوحة التربة ويؤثر على الآفات والأمراض، وأن العديد من النباتات غير قادرة على التكيف مع هذا الوضع وقد تختفي قريبا"

وأشارت الدراسة إلى أن "الأهم من ذلك، أن المجتمعات منخفضة الدخل التي تعتمد على الزراعة سوف تتحمل العبء الأكبر لهذه المشكلة، وستواجه حالة من الفقر الكبير"