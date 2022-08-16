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تقرير : إسرائيل تطلب من روسيا تأجيل جلسة المحكمة بشأن الوكالة اليهودية لإيجاد وقت للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين

i24NEWS

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لافتة خارج مدخل مكتب الوكالة اليهودية لإسرائيل في موسكو ، روسيا ، 27 يوليو ، 2022.
AP /Alexander Zemlianichenkoلافتة خارج مدخل مكتب الوكالة اليهودية لإسرائيل في موسكو ، روسيا ، 27 يوليو ، 2022.

ترى إسرائيل أنه من خلال المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الإسرائيلي، مع نظيره الروسي، يمكن حل المشكلة

أفاد موقع "والا الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل طلبت من روسيا تأجيل جلسة المحكمة المقرر عقدها في 19 أغسطس/آب بشأن مستقبل الوكالة اليهودية في البلاد لإيجاد وقت للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة.

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وترى إسرائيل أنه من خلال المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يمكن حل المشكلة، كما أكد مسؤولين إسرائيليون أن "بوتين طمأن هيرتسوغ أن الأمر "قانوني بحت" وأنه لا ينوي "معاقبة إسرائيل على دعمها المتزايد لـ" أوكرانيا ".

وبخصوص هذا القرار، قال المتحدث باسم الوكالة اليهودية، إيغال بالمور ، لـ إنه "ليس على علم بمضمون المحادثات بين مكتب رئيس الوزراء ونظرائهم الروس".

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، قد أجرى الثلاثاء الماضي، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وتناول الرئيسان العلاقات الثنائية الإسرائيلية الروسية، والتشديد على التحديات التي يواجهها الشعب اليهودي في الشتات، وتحدث هرتسوغ عن موضوع نشاطات الوكالة اليهودية في روسيا.

ومن جانب آخر،  أفادت مصادر روسية، الأسبوع الماضي أنه خلال المحادثة أبلغ هرتسوغ بوتين أنه "في الأشهر الأخيرة تلقت المنظمات الفلسطينية شحنات أسلحة مهربة من روسيا بطريقة غير رسمية. بحسب تقرير نشره موقع معاريف الاسرائيلي.

هذا وقد نددت الدولة اليهودية بشدة برغبة موسكو الأخيرة في إغلاق الوكالة اليهودية. 

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