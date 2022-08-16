المستشار الألماني يرفض استخدام كلمة "فصل عنصري" لوصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني، طلب من المستشار الألماني "الاعتراف بدولة فلسطين" وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ".

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، استخدام كلمة "فصل عنصري"(ابرتهايد) لوصف العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وذلك بعد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني في برلين، قال أولاف شولتس "من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة الفصل العنصري ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح".

ومن جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن الرئيس الفلسطيني، طلب من المستشار الألماني "الاعتراف بدولة فلسطين" وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة ".

كما استعرض الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين. وشكر عباس الرئيس الالماني على دعم بلاده وقال :"إننا نقدر الدعم الألماني للشعب الفلسطيني ونسعى لإنقاذ حل الدولتين من الانهيار".

ووصل الرئيس الفلسطيني مساء الإثنين، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية غير محددة الفترة، والتي اجتمع خلالها مع الرئيس الالماني.