الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التركي سيجتمعان مع الرئيس زيلينسكي الخميس المقبل في أوكرانيا

وأشار ستيفان دوجاريك إلى أنه بعد ذلك، سيتوجه أنطونيو غوتيريش الجمعة المقبل إلى أوديسا ثم إلى تركيا.

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، أن أنطونيو غوتيريش سيتوجّه إلى أوكرانيا الخميس المقبل حيث سيشارك في اجتماع مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان.

وقال ستيفان دوجاريك خلال إحاطة صحافية "بدعوة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيكون الأمين العام في لفيف الخميس للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الأوكراني"

وأشار ستيفان دوجاريك إلى أنه بعد ذلك، سيتوجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الجمعة المقبل إلى أوديسا ثم إلى تركيا.

وأضاف أن الاجتماع سيسمح "بمراجعة" تنفيذ الاتفاق الدولي الموقع في اسطنبول في تموز/يوليو للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وهو اتفاق "تعتبر تركيا عنصرا أساسيا فيه".

وقال دوجاريك إن "عددا من القضايا ستطرح مثل الحاجة إلى حل سياسي للصراع. ليس لدي أدنى شك (في) أن مسألة محطة الطاقة النووية (زابوريجيا) وغيرها ستتم مناقشتها" مشيرا إلى أن لقاء ثنائيا سيعقد بين الرئيس الأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة