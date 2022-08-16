ترامب يهاجم الانسحاب الامريكي من أفغانستان:"الحدث الأكثر إذلالا بتاريخ الولايات المتحدة"

جاءت تصريحات الرئيس الامريكي مع مرور عام على الانسحاب الامريكي من افغانستان

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بأنه "الحدث الأكثر إهانة وإذلالا في تاريخ الولايات المتحدة"، جاء تصريحاته مع مرور عام على الانسحاب الأمريكي في منشور بشبكة Truth وقال "إن المصيبة ليست بترك المكان، انما بالطريقة التي تمت بها العملية".

وكتب ترامب "مصيبة أفغانستان التي حدثت قبل عام كانت الحدث الأكثر إهانة وإحراجا في تاريخ الولايات المتحدة, الحديث هنا لا يدور عن حقيقة بأننا تركنا، انا كنت الذي خفضت كمية الجنود الأمريكيين الى الفين فقط استعدادا للخطوة، انما كانت الطريقة التي غادرنا بها".

حتى أنه شرح ما كان برأيه "حزينا جدا" بعملية الانسحاب:"لقد اختاروا إخراج القوات العسكرية أولا، عندما قتل 13 خلال عملية الإخلاء واصيب الكثيرون. مثلما أيضا الحقيقة بأن إمريكيين كثر بقوا هناك ومعدات عسكرية قيمتها بلغت أكثر من 85 مليار دولار بقيت هناك".

انتقادات ترامب ليست الوحيدة، حيث اشار تقرير استخباراتي جديد إلى ما يبدو أنه أحد الإخفاقات الكبيرة التي تسبب بها انسحاب القوات الأمريكية. الآلاف من المقاتلين الأفغان والذين تدربوا على يدي الجيش الأمريكي، اضطروا للهرب الى ايران.