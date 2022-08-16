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ترامب يهاجم الانسحاب الامريكي من أفغانستان:"الحدث الأكثر إذلالا بتاريخ الولايات المتحدة"

i24news

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الرئيش الامريكي دونالد ترامب
Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPالرئيش الامريكي دونالد ترامب

جاءت تصريحات الرئيس الامريكي مع مرور عام على الانسحاب الامريكي من افغانستان

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بأنه "الحدث الأكثر إهانة وإذلالا في تاريخ الولايات المتحدة"، جاء تصريحاته مع مرور عام على الانسحاب الأمريكي في منشور بشبكة Truth وقال "إن المصيبة ليست بترك المكان، انما بالطريقة التي تمت بها العملية". 

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وكتب ترامب "مصيبة أفغانستان التي حدثت قبل عام كانت الحدث الأكثر إهانة وإحراجا في تاريخ الولايات المتحدة, الحديث هنا لا يدور عن حقيقة بأننا تركنا، انا كنت الذي خفضت كمية الجنود الأمريكيين الى الفين فقط استعدادا للخطوة، انما كانت الطريقة التي غادرنا بها". 

حتى أنه شرح ما كان برأيه "حزينا جدا" بعملية الانسحاب:"لقد اختاروا إخراج القوات العسكرية أولا، عندما قتل 13 خلال عملية الإخلاء واصيب الكثيرون. مثلما أيضا الحقيقة بأن إمريكيين كثر بقوا هناك ومعدات عسكرية قيمتها بلغت أكثر من 85 مليار دولار بقيت هناك". 

انتقادات ترامب ليست الوحيدة، حيث اشار تقرير استخباراتي جديد إلى ما يبدو أنه أحد الإخفاقات الكبيرة التي تسبب بها انسحاب القوات الأمريكية. الآلاف من المقاتلين الأفغان والذين تدربوا على يدي الجيش الأمريكي، اضطروا للهرب الى ايران. 

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