تقرير: بعثة إسرائيلية تضم مستثمرين وخبراء تكنلوجيين تزور أندونيسيا

يشار الى انه لا يوجد علاقات ديبلوماسية بين إسرائيل واندونيسيا وهذه الزيارة تعتبر هامة

زارت بعثة إسرائيلية تضم مستثمرين، وخبراء تكنولوجيين ومسؤولين تجاريين الشهر الماضي أندونيسيا، أكبر دولة إسلامية، والتي لا يوجد بينها وبين إسرائيل علاقات ديبلوماسية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن هدف الزيارة كان التعرف على إمكانات هذه الدولة للعلاقات مع إسرائيل، عن طريق الاستثمارات، المشاريع والشركات الناشئة ومبادرات التأثير الاجتماعي.

مؤسسة ومديرة مركز إسرائيل-آسيا صرحت للصحيفة بأنه"توجد امكانيات هائلة غير مستغلة بمجالات التعليم، التكنلوجيا المالية، أمن السايبر، الذكاء الاصطناعي، التنقل، الصحة، التكنلوجيا الزراعية وتكنلوجيا المياه".

ونظمت الرحلة الى هذا البلد في إعقاب برنامج عبر الانترنت مدته ثلاثة أشهر ويديره مركز إسرائيل-آسيا، الذي يجمع قادة من كلا البلدين للتعلم على الثقافات، اقتصادات والتحديات في كلا البلدين.

كما عمل المشاركون سوية في إطار طواقم ثنائية القومية لحل تحديات ملحة وضرورية في مجالات مختلفة، مثل الصحة، التعليم وتطوير الأنظمة البيئية.

عمانوئيل شاحف نائب رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية- الاندونيسية قال إن "هذه الزيارة كانت مختلفة عن زيارات بعثات سابقة إلى أندونيسيا لأنها تأتي بعد أشهر من عملية بناء الثقة والتعاون عن طريق الزوم. هذا جعل الاجتماعات الفعلية في جاكرتا لأكثر انتاجية وأتاح للمشاركين فرصة للنظر في مشاريع إضافية".