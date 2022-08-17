إيران تؤكد استعدادها لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة

ناصر كنعاني، “نتوقع أن تفرج الولايات المتحدة دون أي شروط عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين"

أكدت إيران، اليوم الأربعاء، استعدادها لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، داعية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى "التحرك بدلاً من العروض المسرحية”، من أجل تحقيق ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، “نتوقع أن تفرج الولايات المتحدة دون أي شروط عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لدورهم في الالتفاف على العقوبات الأمريكية"، مضيفا “لا نعترف بازدواج الجنسية في إيران ونعتبرهم مواطنين إيرانيين”، حسب موقع نبض الخليج.

وفي نفس السياق، تنفي طهران، التي لا تعترف بمزدوجي الجنسية، احتجاز سجناء لكسب نفوذ سياسي، رغم أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

وتسعى طهران للإفراج عن أكثر من 10 إيرانيين في الولايات المتحدة، بينهم 7 إيرانيين أميركيين يحملون جنسية مزدوجة، واثنان إيرانيان يقيمان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، و 4 إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة، تم القبض على معظمهم لخرقهم العقوبات الأمريكية على إيران.