روسيا: المفاوضات جارية لتبادل أسرى مع الولايات المتحدة تشمل لاعبة كرة السلة غرينر

عرضت واشنطن مقايضة بريتي غريتر بفيكتور بوت، وهو تاجر أسلحة روسي يقضي حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً في

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنها تجري "دبلوماسية هادئة" مع الولايات المتحدة بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة تشمل نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر.

وعرضت واشنطن، التي جادلت أن بريتني غرينر محتجزة ظلمًا، مقايضتها بفيكتور بوت، وهو تاجر أسلحة روسي يقضي حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً في الولايات المتحدة.

في 4 أغسطس، حُكم على بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات في روسيا بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، وهو حكم وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه “غير مقبول" مطالباً موسكو بـ"إطلاق سراحها فوراً لكي تكون مع أصدقائها وعائلتها وأحبائها".

وكانت محكمة روسية ادانت نجمة كرة السلة الأميركية بتهمة "تهريب وحيازة المخدرات"، بعد أن طلب الادعاء سجنها تسع سنوات ونصف السنة.