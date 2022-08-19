بوتين وشي يعتزمان حضور "قمة العشرين" في اندونيسيا

"إندونيسيا تسعى للتجارة والاستثمار ولا تسعى للانضمام إلى أي تكتل"

من المتوقع أن يحضر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، قمة مجموعة العشرين المقررة في بالي شهر نوفمبر\ تشرين الثاني المقبل، وفقاً للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وقال ويدودو لوكالة بلومبرغ للأنباء في حوار نشر اليوم الجمعة "شي جين بينغ سوف يأتي، الرئيس بوتين أبلغني أيضاً أنه سوف يأتي"، وتتولى إندونيسيا حالياً رئاسة مجموعة العشرين، وكان ويدودو قد دعا بوتين ولكن الكرملين لم يؤكد حتى الآن خطط الزعيم الروسي.

وتشهد الصين أيضاً توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة والتي تفاقمت بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي تلتها زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايبيه، ووصفت بكين هذه التحركات بأنها استفزازية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان رداً على ذلك.

وقال ويدودو لبلومبرغ إن "إندونيسيا تسعى للتجارة والاستثمار ولا تسعى للانضمام إلى أي تكتل"، وتابع "إندونيسيا تريد أن تكون صديقة للجميع، ليس لدينا مشاكل مع أي دولة".