ماكرون في الجزائر يوم الـ25 أغسطس الجاري

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الجزائر الأسبوع للقاء نظيره عبد المجيد تبون، وهي زيارة بحسب تقارير إعلامية ذات أهمية كبرى من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية، ولها علاقة بقضايا الطاقة والإرهاب والأمن في المنطقة. جاء ذلك بحسب صحيفة ”لوجورنال دولافريك“ الفرنسية.

وسيكون للزيارة وتأثيراتها المحتملة على العلاقات الفرنسية الجزائرية، ولا سيما من حيث ملف الطاقة الذي يعد حيويا لفرنسا، وأيضا الملف الأمني في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

من جهتها ذكرت الصحيفة، أن مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط للإليزيه باتريك دوريل، سيزور الجزائر للتحضير للقاء المقبل بين الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

ومن المقرر أن يرافق ماكرون في زيارته يومي 25 و26 من أغسطس/ آب الجاري عدد من الوزراء، بمن فيهم الوزيرة الجديدة لأوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا، وأيضًا إمام المسجد الكبير في باريس شمس الدين حافظ، وكذلك الحاخام الأكبر لفرنسا حاييم كورسيا.