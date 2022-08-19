الشرطة الألمانية تعلن فتح تحقيق ضد أبو مازن بعد تصريحاته عن المحرقة

شرطة برلين فتحت تحقيقا أوليا ضد رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، على خلفية تصريحاته

أعلنت شرطة برلين، صباح اليوم (الجمعة)، أنها فتحت تحقيقا أوليا ضد رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، على خلفية تصريحاته بأن "إسرائيل نفذت 50 محرقة للفلسطينيين". وخلفت تصريحاته برفقة المستشار الألماني أولاف شولتز غضبًا شعبيًا واضطرابًا شعبيًا في إسرائيل وألمانيا. بحسب ما نشر موقع "معاريف" العبري.

والواقع أن الشرطة أكدت ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية بموجبه فتح تحقيق في جريمة التحريض على كراهية عباس، بعد تقديم شكوى جنائية ضده. من المهم التأكيد على أن إنكار الهولوكوست يعتبر جريمة جنائية في ألمانيا.

في الوقت نفسه، فإن فتح تحقيق أولي لا يعني بالضرورة وجود تحقيق كامل، وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنه نظرًا لكون عباس ممثلًا رسميًا للسلطة الفلسطينية يزور ألمانيا، فإنه يتمتع بالحصانة.

جدير بالذكر ان المانيا لا تعترف بالسلطة الفلسطينية كدولة ذات سيادة، وهو الموقف الذي كرره المستشار شولتز بنفسه يوم الثلاثاء الماضي.