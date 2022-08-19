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إردوغان يحذر من "تشيرنوبيل أخرى" بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني

i24NEWS - AFP

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليسار) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يمين) أثناء لقاءهما في لفيف ، أوكرانيا ، 18 أغسطس ، 2022.
Handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFPالرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليسار) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يمين) أثناء لقاءهما في لفيف ، أوكرانيا ، 18 أغسطس ، 2022.

اردوغان: لا نريد أن نعيش تشيرنوبيل أخرى"، مؤكدا للرئيس زيلينسكي أن تركيا حليف قوي لأوكرانيا.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من كارثة نووية في أوكرانيا، خلال أول محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ الغزو الروسي، مكررا بذلك دعوات أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور الجمعة أوديسا.

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ودفع اندلاع القتال حول أكبر منشأة نووية في أوروبا تقع في جنوب أوكرانيا وتخضع للسيطرة الروسية، عددا من قادة العالم إلى إطلاق تحذيرات عاجلة، من بينهم غوتيريش الذي حذر خلال محادثات مع أردوغان من أن أي ضرر يلحق بالمحطة سيكون بمثابة "انتحار".

 وقال إردوغان في مؤتمر صحافي في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا "نحن قلقون. لا نريد أن نعيش تشيرنوبيل أخرى"، مؤكدا للرئيس زيلينسكي أن تركيا حليف قوي لأوكرانيا. وصرح الرئيس التركي "في وقت نواصل جهودنا من أجل حل، كنا وسنبقى الى جانب أصدقائنا الأوكرانيين". 

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