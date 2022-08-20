تقرير: مسؤول أميركي يؤكد أن إيران تخلت عن رفع الحرس الثوري من "قائمة الإرهاب" الأمريكية

أكد المسؤول أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن كان حازما وثابتا على أنه لن يرفع التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري"

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، أن إيران تخلت رسميا عن "الخط الأحمر"، الذي يعتبر مطلبا رئيسيا وكان يمثل نقطة شائكة رئيسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المسؤول في تصريح لشبكة "سي أن أن"، إن إيران لم تطالب في ردها، الاثنين الماضي، على مسودة الاتفاق النووي المقترحة من الاتحاد الأوروبي، والذي وصفها بـ"النهائية"، لم تطالب طهران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.

وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف "سي أن أن" عن اسمه: "لذا إذا كنا أقرب إلى صفقة، فهذا هو السبب"، مردفا أن "الإيرانيين أسقطوا أيضا مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من القائمة".

وأكد المسؤول على أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن كان حازما وثابتا على أنه لن يرفع التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني"، موضحا أنه "في حين أن الصفقة الآن أقرب مما كانت عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة، حيث لا تزال هناك بعض الفجوات. وسيوافق الرئيس بايدن فقط على صفقة تلبي مصالح أمننا القومي".

تأتي هذه التصريحات بعد نقل قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصادر، الخميس المنصرم، تسريبات لصفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران، وزعمت المصادر الإيرانية أن "واشنطن وافقت على رفع العقوبات عن 17 مصرفاً، والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية".

كما ادعت أن واشنطن وافقت على تخفيف العقوبات عن 155 مؤسسة إيرانية، والاتفاق على بيع طهران 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوماً.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكد على أن "الأيام المقبلة أيام مهمة"، مشيرا إلى أن طهران "مستعدة للتوصل إلى نتيجة من خلال اجتماع لوزراء الخارجية وإعلان الاتفاق النهائي في حال قبول وجهات نظرها"