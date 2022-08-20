مؤيدو سلمان رشدي يجتمعون أمام مكتبة نيويورك للتعبير عن دعمهم له

تحدث الحاضرون عن مخاوفهم على أنفسهم وعلى الكتاب الآخرين في أعقاب الهجوم.

نظم مئات الأشخاص من أنصار الكاتب البريطاني سلمان رشدي، أمس الجمعة، وقفة أمام مكتبة نيويورك العامة بولاية نيويورك الأمريكية، لإظهار الدعم له بعد أسبوع من تعرضه للطعن عدة مرات خلال إحدى المناسبات الأدبية.

وحمل البعض خلال الوقفة التي استمرت لمدة ساعة، والتي كانت تحت اشراف قوات مكافحة الإرهاب والشرطة، لافتات نقلت عن رشدي قوله “إذا لم نكن واثقين من حريتنا فنحن لسنا أحرارا”.

وفي نفس السياق، قام الروائي الأيرلندي كولوم ماكان، والكاتب البريطاني هاري كونزرو وآخرون، بقراءة مقاطع من أعمال رشدي من أعلى درجات فرع المكتبة الرئيسية في مانهاتن.

ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمنظمة "بيين أمريكا"، الغير الربحية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، سوزان نوسيل، “أتعشم أن تكون هذه دعوة للاستيقاظ أن أشخاصا مثل سلمان، الذين لا يخافون، والذين يكتبون الأشياء كما يرونها، والذين لا يخشون قول الحقيقة كما يرونها، في خطر حقيقي”.

وتحدث الحاضرون عن مخاوفهم على أنفسهم وعلى الكتاب الآخرين في أعقاب الهجوم.

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وكانت الشرطة الأمريكية، قد أعلنت، القبض على منفذ هجوم الطعن على كاتب رواية"آيات شيطانية" سلمان رشدي، وقالت إن "رشدي تعرض لطعنة في العنق على ما يبدو، ونُقل إلى المستشفى بمروحية".

وكشفت الشرطة مدينة بعد ذلك، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد، "شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية"

وأكد مسؤولون في مخابرات أوروبية أن المتهم بطعن رشدي كان على اتصال مباشر مع أعضاء في الحرس الثوري الإيراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد موقع VICE World News

فيما نفت إيران في بيان "بشكل حازم" أي علاقة للجمهورية الإسلامية بمحاولة اغتيال الكاتب البريطاني الذي ألقت عليه باللوم بعد 33 عاما من فتوى هدرت دمه بسبب كتابه "آيات شيطانية".