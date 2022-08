مؤيدو سلمان رشدي يجتمعون أمام مكتبة نيويورك للتعبير عن دعمهم له

نظم مئات الأشخاص من أنصار الكاتب البريطاني سلمان رشدي، أمس الجمعة، وقفة أمام مكتبة نيويورك العامة بولاية نيويورك الأمريكية، لإظهار الدعم له بعد أسبوع من تعرضه للطعن عدة مرات خلال إحدى المناسبات الأدبية.

وحمل البعض خلال الوقفة التي استمرت لمدة ساعة، والتي كانت تحت اشراف قوات مكافحة الإرهاب والشرطة، لافتات نقلت عن رشدي قوله “إذا لم نكن واثقين من حريتنا فنحن لسنا أحرارا”.

وفي نفس السياق، قام الروائي الأيرلندي كولوم ماكان، والكاتب البريطاني هاري كونزرو وآخرون، بقراءة مقاطع من أعمال رشدي من أعلى درجات فرع المكتبة الرئيسية في مانهاتن.

ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمنظمة "بيين أمريكا"، الغير الربحية لحرية التعبير وحقوق الإنسان، سوزان نوسيل، “أتعشم أن تكون هذه دعوة للاستيقاظ أن أشخاصا مثل سلمان، الذين لا يخافون، والذين يكتبون الأشياء كما يرونها، والذين لا يخشون قول الحقيقة كما يرونها، في خطر حقيقي”.

وتحدث الحاضرون عن مخاوفهم على أنفسهم وعلى الكتاب الآخرين في أعقاب الهجوم.