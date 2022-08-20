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إيران تنفي أنها طالبت بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية

i24news

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صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020
(AP Photo/Vahid Salemi)صبي يحمل العلم الإيراني أمام برج نصب آزادي (الحرية) في مسيرة للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية ، في طهران ، إيران ، الثلاثاء ، 11 فبراير 2020

جاءت هذه الأمور ردًا على تقرير لشبكة CNN يفيد بأن طهران تخلت عن مطالبها بشأن الحرس الثوري

نفت إيران، اليوم السبت، أن يكون شطب الحرس الثوري من قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية أحد مطالبها في المحادثات النووية. قال محمد مراندي، عضو فريق التفاوض الإيراني هذه الأمور ردًا على تقرير لشبكة CNN يفيد بأن طهران تخلت عن مطالبها بشأن الحرس الثوري، وبالتالي كان هناك تقدم بين الطرفين.

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جاء هذا النفي بعد ان أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، أن إيران تخلت رسميا عن "الخط الأحمر"، الذي يعتبر مطلبا رئيسيا وكان يمثل نقطة شائكة رئيسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال المسؤول في تصريح لشبكة "سي أن أن"، إن إيران لم تطالب في ردها، الاثنين الماضي، على مسودة الاتفاق النووي المقترحة من الاتحاد الأوروبي، والذي وصفها بـ"النهائية"، لم تطالب طهران بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.

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