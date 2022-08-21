وكيل أعمال الروائي البريطاني سلمان رشدي يؤكد أنه "يتماثل للشفاء بعد عملية الطعن"

أكد نجل الكاتب ظفر أن العائلة تشعر "بارتياح بالغ" لتخلي رشدي عن جهاز التنفس وتمكنه من "قول بضع كلمات"

أكد وكيل أعمال الكاتب البريطاني سلمان رشدي، اليوم الأحد، أن الأخير "يتماثل للشفاء"، بعد يومين على تعرضه للطعن في بطنه ورقبته بيَد شاب أميركي من أصل لبناني خلال مناسبة في الولايات المتحدة.

وقال وكيل أعماله أندرو وايلي في بيان إن رشدي لم يعد يعتمد على أجهزة التنفس و"بدأ يتماثل للشفاء"، مشيرا إلى أن تعافيه سيستغرق وقتا "طويلا جروحه خطرة لكن حالته تتطور في الاتجاه السليم".

ومن جهته، أكد نجل الكاتب ظفر اليوم الأحد، أن العائلة تشعر "بارتياح بالغ" لتخلي رشدي عن جهاز التنفس وتمكنه من "قول بضع كلمات"، مضيفا في بيان "رغم ان جروحه خطرة ويمكن أن تبدل حياته، لم تتأثر روح الدعابة المعتادة المشاكسة والعنيدة التي يتمتع بها".

وكان الكاتب الذي قضى سنوات تحت حماية الشرطة بعدما دعا قادة الإيرانيين إلى قتله على خلفية روايته "آيات شيطانية"، يوشك على التحدّث في مقابلة عندما صعد رجل إلى المسرح وطعنه مرّات عدة في الرقبة والبطن.

ونظم مئات الأشخاص من أنصار الكاتب البريطاني سلمان رشدي، الجمعة الماضي، وقفة أمام مكتبة نيويورك العامة بولاية نيويورك الأمريكية، لإظهار الدعم له بعد أسبوع من تعرضه للطعن عدة مرات خلال إحدى المناسبات الأدبية.

وكشفت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد، "شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية"