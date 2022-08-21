تقرير: رئيس الحكومة الإسرائيلية سيزور ألمانيا بعد ثلاثة أسابيع

ومن المتوقع ان يزور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ المانيا بداية شهر أيلول القادم

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم أن رئيس الحكومة يائير لابيد يخطط لإقامة زيارة الى ألمانيا بعد ثلاثة أسابيع، والتاريخ المقرر لهذه الزيارة سيكون حاليا في 12 ايلول/سبتمبر، اي قبل أسبوع من سفره لحضور جمعية الأمم المتحدة في نيويورك.

ومن المتوقع أن يجتمع لابيد مع المستشار الألماني اولاف شولتس. من بين الأمور الأخرى التي سيتم مناقشتها الطلب الألماني لشراء منظومات الصواريخ "حيتس 3" من إنتاج إسرائيل، لاعتراض صوارخ ضد صواريخ. وكان الطلب الألماني طرح خلال اجتماع شولتس ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت بداية عام 2022.ويشار الى أن الجهاز الأمني-السياسي كان وافق بشكل مبدأي على بيع الصواريخ لألمانيا.

وعلى صعيد متصل، من المتوقع ايضا ان يزور الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ المانيا قبل لابيد، حيث سيزورها في بداية ايلول/سبتمبر وسيجتمع خلالها مع القادة السياسيين في البلاد، ومن المواضيع التي ستتم مناقشتها تعزيز موضوع اتفاقية دفع تعويضات لعائلات الرياضيين الإسرائيليين الذي قتلوا في هجوم ميونيخ عام 1972.