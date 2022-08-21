تابع البيان، أن "قادة الدول الأربعة أكدوا دعمهم المتواصل لجهود أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي"

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد أن قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بحثوا هاتفيا بشأن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وقال البيت الأبيض، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون"، مضيفا في بيانه أن قادة الدول الأربعة "ناقشوا المفاوضات الجارية حول برنامج إيران النووي، والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وتابع البيان، أن "قادة الدول الأربعة أكدوا دعمهم المتواصل لجهود أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي"، مشيرا إلى أنهم بحثوا أيضا الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، بما في ذلك الحاجة لتجنب العمليات العسكرية قرب المحطة وأهمية زيارة (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن للتأكد من حالة أنظمة الأمان هناك.

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد أعلنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على إرسال فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا.