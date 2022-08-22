الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبدآن أكبر مناوراتهما العسكرية المشتركة منذ 2018

الخطوة لتعزيز الجاهزية المشتركة"يرجح أن تُغضب"كوريا الشمالية التي صعدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.

أعلنت كوريا الجنوبية أنها بدأت، اليوم الاثنين، مع الولايات المتحدة إجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ عام 2018، "لتعزيز الجاهزية المشتركة"في خطوة "يرجح أن تُغضب" كوريا الشمالية التي صعدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.

وتمثل المناورات التي تحمل اسم "أولتشي فريدوم شيلد" استئنافا للتدريبات العسكرية واسعة النطاق بين البلدين بعد تعليقها بسبب كورونا وعقب جولات غير مثمرة من المفاوضات مع بيونغ يانغ. ولم يتم الكشف عن تفاصيل المناورات التي تستمر من 22 آب/ أغسطس حتى الأول من أيلول/ سبتمبر، لكنها عادة ما تشمل تدريبات ميدانية مشتركة برية وبحرية على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي اتفق الحليفان على "توسيع نطاق وحجم المناورات العسكرية المشتركة والتدريبات"، مشيرين إلى زيادة حجم التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن "أهمية هذه المناورات المشتركة هي إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك".

وفي وقت سابق هذا الشهر حذرت بيونغ يانغ من أنها "ستمحي" سلطات سيول بعد اتهامها بنشر فيروس كورونا في الشمال.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية هذا العام بينها إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ عام 2017.

كما حذر مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون من أن النظام المعزول في الشمال يستعد لإجراء سابع تجاربه النووية.

وتعد واشنطن أبرز حليف أمني لكوريا الجنوبية، حيث تنشر نحو 28500 جندي أميركي على أراضيها لحمايتها من جارتها النووية.

ويجري البلدان مناورات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة، لكنهما يشددان على أنها ذات طابع دفاع، في حين تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تدريب على شن غزو.