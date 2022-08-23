تقرير: مسؤول أمريكي مطلع يكشف عن أن "إيران أسقطت مطالب لتعبيد الطريق نحو اتفاق نووي"

"على الرغم من أن طهران تقول إن واشنطن قدمت تنازلات، فإن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية"

قال مسؤول أمريكي كبير لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن "إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء اتفاق لكبح برنامج طهران النووي، بما في ذلك إصرارها على إغلاق المفتشين الدوليين بعض التحقيقات في برنامجها النووي، لتدعيم احتمالية التوصل إلى اتفاق"

وتنظر الولايات المتحدة في الرد قريبًا على مسودة اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعيد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب وسعى الرئيس الحالي جو بايدن إلى إحيائه.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إنه على الرغم من أن طهران تقول إن واشنطن قدمت تنازلات، فإن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية.

وأضاف "لقد عادوا الأسبوع الماضي وأسقطوا الأسباب الرئيسية المعوقة لإبرام الصفقة. نعتقد أنهم عبروا أخيرًا الحاجز وتحركوا نحو احتمال العودة إلى الصفقة بشروط يمكن أن يقبلها الرئيس بايدن". "إذا كنا أقرب اليوم ، فذلك لأن إيران قد تحركت. لقد تنازلوا عن القضايا التي كانوا يصرون عليها منذ البداية."