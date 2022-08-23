على خلفية التقدم بالاتفاق النووي: وزير الأمن الإسرائيلي يزور واشنطن الخميس

يأتي مع الأنباء بشأن التقدم بالتوصل الى اتفاق نووي بين الدول العظمى وايران

على خلفية التقدم بالمفاوضات للتوقيع على الاتفاق النووي بين ايران والدول العظمى، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية بأن وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس سيقلع الخميس القادم في زيارة أمنية-سياسية للولايات المتحدة، ومن هناك سيواصل في زيارة رسمية الى اليابان.

وزير الأمن غانتس سينطلق الخميس صباحا وسيزور قاعدة مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا "سنتكوم" وسيجري هناك سلسلة من الاجتماعات، من بينها اجتماع مع قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا، وسيستعرض أمامه نظره عامة حول الجوانب العملياتية للتعاون ضد التموضع الايراني في الشرق الأوسط.

ويوم الجمعة سيجتمع في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وسيحاول التأثير باللحظات الأخيرة على الاتفاق النووي، وعشية يوم السبت سينطلق في زيارة إلى اليابان.

وفي وقت سابق اليوم صرح مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء رويترز بأن "ايران أزالت عددا من طلباتها الأساسية بخصوص الاتفاق النووي، من بينها اصرارها على اغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة النووية حول مصادر آثار مواد نووية عثر عليها مفتشو الوكالة في مواقع مختلفة في ايران، قبل عدة سنوات".واضاف المسؤول الامريكي بأن "إزالة المطالب الايرانية يقرب الامكانية للتوقيع على اتفاق رغم بقاء بعض الفجوات بين الولايات المتحدة وايران وليس من الواضح ان كان سيتم التوصل الى اتفاق."