رئيس الحكومة الاسرائيلية يرفض الاجتماع مع وزيرة خارجية النرويج

جاء هذا على خلفية قرار النرويج وسم المنتجات الغذائية من المستوطنات

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبا لوزيرة خارجية النرويج إنيك هويتفلدس للإجتماع مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد خلال زيارتها إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية الشهر المقبل، وبحسب موقع "واينت" فإن سبب ذلك يعود الى التوتر بين إسرائيل والنرويج في أعقاب قرار الأخيرة وسم منتجات المستوطنات.

وستحضر هيتفيلدت اجتماع الدول المانحة التي تتبرع للسلطة الفلسطينية، حيث أن النرويج تعتبر المتبرع الأكبر للسلطة الفلسطينية، وقبل عدة ايام اجتمعت نائبة المدير العام لوزارة الخارجية عاليزة بن نون مع سفير النرويج لدى إسرائيل كارن ريدر إس، والذي بدوره سلمها طلب وزيرة الخارجية النرويجية للاجتماع مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية يائير لابيد.

وبحسب النشر في واينت، قامت بن نون خلال الاجتماع بين الجانبين باستعراض الخطوات السلبية التي اتخذتها النرويج ضد إسرائيل وأوضحت له أنه بسبب الانتخابات فإن الاجتماع مع لابيد غير ممكن. إضافة لذلك، إسرائيل غاضبة من تصرف النرويج خلال الأشهر الأخيرة تجاهها. حيث أعلنت حكومة النرويج في شهر حزيران/يونيو أنها ستقوم بوسم منتجات غذائية تصل من المستوطنات في الضفة الغربية. وأجرت إسرائيل محادثات ديبلوماسية مع النرويج بهدف ثنيها عن اتخاذ هذا القرار لكن بدون فائدة.

موقف حكومة النرويج هو بأن إسرائيل والأراضي التابعة لها تشمل الاراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل تاريخ 4 حزيران/يونيو 1967، وتعتبر ان المستوطنات تقع في أراض محتلة وهذا أمر مخالف للقانون الدولي. مسؤول في وزير الخارجية الاسرائيلية صرح بحسب التقرير بإن للنرويج مكانة خاصة بسبب اتفاقيات اوسلو، وحاليا في أعقاب القرار سيشكل هذا ضررا على مكانتها.