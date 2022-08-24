حاخام فرنسا الكبير يستعد لزيارة الجزائر برفقة إيمانويل ماكرون، وأكبر حزب إسلامي في البلاد يحذر من هذه الزيارة

قال الحاخام اييم كورسيا، إنه "يتشوق إلى رؤية هذه الأرض التي لطالما قرأ عنها الكثير عبر الكتب والمقالات"

تسببت الزيارة المنتظرة لحاخام الجالية اليهودية في فرنسا، حاييم كورسيا، الذي سيرافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر الخميس المقبل، في ضجة كبيرة حيث دفعت أكبر حزب إسلامي في البلاد للتحذير من الزيارة.

و حذر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، التي تمثل أكبر حزب إسلامي في البلاد، من وجود "محاولات مكثفة لجر الجزائر إلى التطبيع"، في الوقت الذي أعرب فيه حاخام فرنسا الكبير أنه يأمل في "أن يفتح أبناء الديانة اليهودية الفرنسية التي كانت تعيش بالجزائر صفحة جديدة من العلاقات مع بلدهم الأصلي لتصالح الذاكرة وزيارة وطن أجدادهم"، حسب موقع العربي بوست.

وقال الحاخام حاييم كورسيا، إنه "يتشوق إلى رؤية هذه الأرض التي لطالما قرأ عنها الكثير عبر الكتب والمقالات"، مشيرا في حوار مع موقع قناة "فرانس 24" إلى أنه "يتمنى تكون هذه الزيارة بداية لعودة جميع اليهود الذين ولدوا في الجزائر للوقوف على مقابر أقاربهم الذين دفنوا في الضفة الأخرى من المتوسط".

وأضاف الحاخام، "أنا سعيد جدا بهذه الرحلة. العديد من الأصدقاء من الجالية اليهودية في باريس يظنون أنني أعود في زيارة أخرى إلى الجزائر. لكن في الحقيقة لم يسبق لي أن سافرت إلى هذا البلد، مسقط رأس أبي وأمي اللذين عاشا في مدينتي وهران وتلمسان (أقصى غرب البلاد)، مؤكدا "تلقيت العديد من الرسائل مؤخرا من قبل أصدقاء عبروا فيها عن فرحتهم الكبيرة بهذه الزيارة. فهم يشعرون كأنهم سيسافرون معي إلى الجزائر".

وتابع الحاخام، "الرهان بالنسبة لنا اليوم هو إعادة ترميم مقابر اليهود والحفاظ عليها من أجل السماح لأفراد طائفتنا بزيارتها. نحن نسعى إلى الانفتاح على الأخرين وإلى التبادل شريطة أن يجد الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون أرضية للتفاهم فيما بينهما".

ومن جانبه، قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، "هناك محاولات مكثفة لجر الجزائر إلى التطبيع. فبعد الفضيحة التي تورط فيها لاعبو كرة القدم لزيارتهم اسرائيل مع فريقهم، ها هي فرنسا الرسمية تدق المسمار أكثر بإحضار كبير اليهود في فرنسا المساند لاسرائيل والمنكر للحق الفلسطيني، وللتمويه على الأهداف التطبيعية أحضر ماكرون في حقائبه كذلك عميد مسجد باريس".

وأضاف عبد الرزاق مقري، "أليست فرنسا هي زعيمة العلمانية اللائكية الجاكوبية المحاربة لأي علاقة بين الدين والسياسة؟ لماذا إذن تخلط الدين بالسياسة؟"، محذرا من وجود من وصفهم بـ"ذوي القابلية للاستعمار" و"المهزومين حضارياً وثقافياً والعملاء المدسوسين وأصحاب المصالح من بني جلدتنا، داخل النظام السياسي وفي المجتمع الجزائري".