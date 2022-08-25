الاتفاق النووي: مساع إسرائيلية للتحادث مع الرئيس الأمريكي لثنيه عن توقيع الاتفاق

اللواء المتقاعد عاموس يدلين يرى بوجوب الاستعداد بالتعاون مع الولايات المتحدة لليوم التالي بعد الاتفاق

على خلفية التطورات الأخيرة في ملف الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، لا سيما بعد أن دفعت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء، بردها حول المسودة الأوروبية للاتفاق لطهران لمراجعتها، من المرتقب أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع لابيد لاطلاعه على المستجدات من جهة وفي محاولة من لابيد لعرقلة توقيع الاتفاق بوصفه اتفاقًا سيئًا من المنظور الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الخارجية أمس أن بايدن خرج إلى إجازة ولهذا تعذر له الحديث إلى لابيد، وأن الأمر سيتم على الأرجح خلال أيم معدودة وفق النشر في واينت.

وفي حديث مع واينت، قال اللواء المتقاعد عاموس يدلين إنه يرى بوجوب الاستعداد بالتعاون مع الولايات المتحدة لليوم التالي بعد الاتفاق أو عدم الرجوع إلى اتفاق. وأضاف أنه يجب التركيز على تحويل تصريحات أربعة رؤساء لأمريكا بعدم وجوب حصول إيران على أسلحة نووية إلى خطة عمل استراتيجية عملياتية مشتركة لمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية.

يذكر أن لابيد ومعه المستويات الأمنية والمخابراتية في البلاد تتخوف من توقيع اتفاق "سيء" مع إيران يشجعها على المضي بتسلحها وزعزعة استقرار أمن منطقة الشرق الأوسط.