غانتس: "الاتفاق الذي لا يعيد قدرات إيران إلى ما كانت عليه قبل سنوات سيلحق الضرر بالأمن العالمي والإقليمي"

توجه وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية (الخميس) الى واشنطن في زيارة تهدف الى بحث الاتفاق النووي المتبلور مع ايران.

وقال وزير الأمن قبل مغادرته ان "الهدف من الزيارة هو إيصال رسالة واضحة بخصوص المفاوضات بين القوى وإيران وأن اي اتفاق لا يعيد إيران الى ما كانت عليه في السابق ولا يقيدها لسنوات عديدة قادمة سيضر بالأمن العالمي والإقليمي ".

خلال زيارته للولايات المتحدة، من المتوقع أن يزور غانتس قاعدة القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا، حيث سيلتقي بقائد القاعدة، الجنرال مايكل كوريلا. وفي وقت لاحق، سيلتقي في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.

ومن المقرر ان يتوجه وزير الأمن بعد هذه الزيارة الى طوكيو حيث سيقوم بزارة رسمية لليابان يجتمع خلالها مع كبار المسؤولين اليابانيين