English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • الصحة العالمية: مليون وفاة بكورونا حول العالم منذ بداية 2022

الصحة العالمية: مليون وفاة بكورونا حول العالم منذ بداية 2022

i24NEWS - Reuters

دقيقة 1
امرأة تخضع لاختبار فيروس كورونا Covid-19 داخل مجمع في منطقة جينغان في شنغهاي في 29 مارس 2022.
Hector RETAMAL / AFPامرأة تخضع لاختبار فيروس كورونا Covid-19 داخل مجمع في منطقة جينغان في شنغهاي في 29 مارس 2022.

وشدد تادروس على ضرورة بذل المزيد من الجهد خاصة وأن حوالي ثلث سكان العالم مازالوا لم يتلقوا التطعيم

أودت جائحة كورونا بحياة مليون شخص في كلّ أنحاء العالم منذ يناير/ كانون الثاني 2022، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية التي دعت الحكومات إلى تسريع عمليات التحصين في وقت ما زال فيه ثلث السكّان من دون لقاح مضاد لكوفيد-19.

Video poster

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم أن عدد حالات الوفاة المبلغ عنها بسبب فيروس كورونا المستجد هذا العام بلغ مليون حالة وفاة، وذلك برغم مرور عامين ونصف العام على بدء الجائحة وتوفر الأدوات لتفادي الوفيات.

وطالب مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي، عقده اليوم /الخميس/ في جنيف – الحكومات ببذل كل الجهد لتطعيم كل المجموعات المعرضة للخطر وتحقيق نسبة 70 % من عدد السكان، مشيرا إلى أن الدول التي كانت نسبة التطعيم لديها منخفضة خاصة في إفريقيا بدأت تحسن من أرقامها.

ولفت إلى أن 10 دول فقط هي التي تبقت نسبة التطعيم لديها 10% فقط وذلك بعد أن كانت هناك 34 دولة لديها هذه النسبة المنخفضة من قبل.

وشدد تادروس على ضرورة بذل المزيد من الجهد خاصة وأن حوالي ثلث سكان العالم مازالوا لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق