الصحة العالمية: مليون وفاة بكورونا حول العالم منذ بداية 2022

وشدد تادروس على ضرورة بذل المزيد من الجهد خاصة وأن حوالي ثلث سكان العالم مازالوا لم يتلقوا التطعيم

أودت جائحة كورونا بحياة مليون شخص في كلّ أنحاء العالم منذ يناير/ كانون الثاني 2022، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية التي دعت الحكومات إلى تسريع عمليات التحصين في وقت ما زال فيه ثلث السكّان من دون لقاح مضاد لكوفيد-19.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم أن عدد حالات الوفاة المبلغ عنها بسبب فيروس كورونا المستجد هذا العام بلغ مليون حالة وفاة، وذلك برغم مرور عامين ونصف العام على بدء الجائحة وتوفر الأدوات لتفادي الوفيات.

وطالب مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي، عقده اليوم /الخميس/ في جنيف – الحكومات ببذل كل الجهد لتطعيم كل المجموعات المعرضة للخطر وتحقيق نسبة 70 % من عدد السكان، مشيرا إلى أن الدول التي كانت نسبة التطعيم لديها منخفضة خاصة في إفريقيا بدأت تحسن من أرقامها.

ولفت إلى أن 10 دول فقط هي التي تبقت نسبة التطعيم لديها 10% فقط وذلك بعد أن كانت هناك 34 دولة لديها هذه النسبة المنخفضة من قبل.

وشدد تادروس على ضرورة بذل المزيد من الجهد خاصة وأن حوالي ثلث سكان العالم مازالوا لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.