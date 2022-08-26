في محاولة لعرقلة الاتفاق مع إيران: غانتس سيلتقي في واشنطن مع مستشار الأمن القومي

غانتس سيلتقي في واشنطن مع مستشار الأمن القومي

سيلتقي وزير الأمن الاسرائلي بيني غانتس، الذي يقوم بزيارة دبلوماسية للولايات المتحدة، اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.

ومن المتوقع أن يصل غانتس إلى الاجتماع بمقترحات عملية للضغط على إيران، وسيعبر بالطبع عن معارضته للاتفاق النووي الناشئ، في ظل الظروف المعلن عنها، وهو ما يقلق إسرائيل بشدة.

وتوجه وزير الأمن الاسرائيلي الليلة الماضية (الخميس) الى واشنطن في زيارة تهدف الى بحث الاتفاق النووي المتبلور مع ايران.

وقال وزير الأمن قبل مغادرته ان "الهدف من الزيارة هو إيصال رسالة واضحة بخصوص المفاوضات بين القوى وإيران وأن اي اتفاق لا يعيد إيران الى ما كانت عليه في السابق ولا يقيدها لسنوات عديدة قادمة سيضر بالأمن العالمي والإقليمي ".