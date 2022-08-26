غانتس في رسالة من سرب الجيش الأمريكي: "سنعزز التعاون في مواجهة العدوان الإيراني"

"ان تعاون إسرائيل مع القيادة المركزية ودول المنطقة هو عامل تغيير في القدرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار "

أنهى وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية (الخميس) زيارته لمقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا. وكان في استقباله على الفور قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، وعقد اجتماعًا مع مقر القيادة المركزية الأمريكية، كما قام وزير الأمن بجولة في قاعدة القيادة المركزية، وزار أيضًا سرب التزود بالوقود Kc-135.

وكجزء من الزيارة، ناقش الطرفان سبل التعاون العملياتي في الهجوم والدفاع في المنطقة، في مواجهة التهديدات المختلفة، حيث كان التهديد الإيراني هو التهديد الرئيسي. من بين أمور أخرى، كان هناك حديث عن زيادة التدريب والتعاون بين البلدين، في البحر، في الجو، على الأرض وفي مجال الإنترنت والاستخبارات.

وقال غانتس "أود أن أشكر الجنرال كوريلا على حسن الضيافة. وان تعاون إسرائيل مع القيادة المركزية ودول المنطقة هو عامل تغيير في القدرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بإيران واتباعها. وأشار غانتس، مضيفًا: "سنواصل تعميق تعاوننا، وتوسيع الإجراءات المطلوبة لإلحاق الضرر بوكلاء إيران، وضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية أبدًا".

واضاف غانتس "نحن نتفهم جميعًا الحاجة إلى ضمان عدم امتلاك إيران أبدًا مظلة نووية تنشر تحتها هي ووكلائها الإرهاب ويهددون العالم والشرق الأوسط. وستكون هذه أيضًا هي الرسالة التي سأرسلها خلال زيارتي لواشنطن وفي اجتماعي مع مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ".

جدير بالذكر، ان مقر الأمن القومي يعمل في الأيام الأخيرة على تنسيق محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء يائير لابيد على خلفية التقدم في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران، بحسب ما أفادت الأنباء في "القناة 13".