وزير الخارجية القطري أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حول آخر تطورات المفاوضات النووية

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الايرانية "ارنا".

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن تطلع دولة قطر إلى توصل إيران والولايات المتحدة الأميركية إلى "توافق يساهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف"، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة".

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية الشهر المنصرم أن وزير الخارجية القطري أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حول آخر تطورات المفاوضات النووية والتطورات الإقليمية.