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الرئيس الفرنسي يؤكد أن "كرة إحياء الاتفاق النووي في ملعب الإيرانيين"

i24NEWS

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يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لإحياء الذكرى والتأمل في ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين للحرب في الجزائر ، بعد ستين عامًا على توقيع اتفاقيات إيفيان ، في قصر الإليزيه في باريس ، في 19 مارس 2022.
GONZALO FUENTES / POOL / AFPيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لإحياء الذكرى والتأمل في ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين للحرب في الجزائر ، بعد ستين عامًا على توقيع اتفاقيات إيفيان ، في قصر الإليزيه في باريس ، في 19 مارس 2022.

أردف ماكرون: "أعتقد أنه اتفاق إذا تم إبرامه بالشروط المعروضة اليوم فسيكون مفيداً"

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أن "الكرة في ملعب الإيرانيين بشأن إحياء الاتفاق النووي"، مؤكداً أنه سيكون في حال إبرامه مفيداًة وإن كان لا يعالج كل المسائل".

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وقال الرئيس الفرنسي في حديث خلال زيارة للجزائر: "لا يعود لي أن أقوم بتكهنات، لكن كنا حريصين للغاية على ضمان الحفاظ على التوازنات ضمن اتفاق جاد خلال النقاشات المهمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للمضي قدماً. مشيرا إلي أن "الكرة الآن في ملعب الإيرانيين"، حسب موقع القدس العربي.

وأردف ماكرون: "أعتقد أنه اتفاق إذا تم إبرامه بالشروط المعروضة اليوم فسيكون مفيداً"، مضيفا، "لكنه أيضاً اتفاق لا يعالج كل المسائل، نحن ندرك ذلك، وبالتالي سيتطلب التحدث مع إيران حول الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي وزعزعة الاستقرار في مواقع عدة".

يشار إلى أن  فرنسا من الدول الست الأطراف مع إيران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.

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