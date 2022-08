دول الخليج تتضامن بشكل واسع مع باكستان بعد كارثة الفيضانات

كان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في بيان، "حالة الطوارئ واستدعاء الجيش الباكستاني"

أعربت دول الخليج، اليوم السبت، عن تضامنها مع باكستان بعد مصرع المئات وإصابة وفقدان آلاف آخرين، بسبب فيضانات وسيول تضرب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم السبت، إن "السلطان العماني هيثم بن طارق، بعث برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي، في ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت عدداً من المناطق الباكستانية"، مضيفة أن "السلطان العماني أعرب في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس ولأسر الضحايا وللشعب الباكستاني".

https://twitter.com/i/web/status/1563459361648697344 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تضامنها مع باكستان إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تجتاحها، وعبّرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولحكومة باكستان، راجية النجاة للمفقودين والشفاء العاجل للمصابين.

https://twitter.com/i/web/status/1563281213951188992 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي نفس السياق، بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تعزية إلى عارف علوي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلاده.

https://twitter.com/i/web/status/1563485690415169537 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن في بيان، "حالة الطوارئ واستدعاء الجيش الباكستاني لمواجهة السيول"، مؤكدا أن "الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء باكستان".

وأضاف البيان أن "معظم هؤلاء نزحوا بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، لذا قررنا إرسال جنود من الجيش الباكستاني لمساعدة الإدارة المدنية في عمليات الإغاثة"، مردفا : "سيساهم الجيش في عمليات الإغاثة والإنقاذ بعد نزوح الملايين وتضرر آلاف المنازل بسبب الفيضانات".

ودمرت الفيضانات نحو 670 ألفاً و328 منزلاً و122 متجراً و145 جسراً، وألحقت أضراراً بنحو 3082 كيلومتراً من الطرق، حسب "الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث".