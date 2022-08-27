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تركيا تنتقد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ضدها

i24news

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يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لإحياء الذكرى والتأمل في ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين للحرب في الجزائر ، بعد ستين عامًا على توقيع اتفاقيات إيفيان ، في قصر الإليزيه في باريس ، في 19 مارس 2022.
GONZALO FUENTES / POOL / AFPيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لإحياء الذكرى والتأمل في ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين للحرب في الجزائر ، بعد ستين عامًا على توقيع اتفاقيات إيفيان ، في قصر الإليزيه في باريس ، في 19 مارس 2022.

زعم ماكرون، في تصريحات أن بلاده تتعرض لحملة "تشويه" تقودها شبكات تركية وصينية وروسية

انتقدت وزارة الخارجية التركية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد تركيا وبعض البلدان الأخرى خلال زيارته إلى الجزائر، وتدعوه لمواجهة ماضي فرنسا الاستعماري في إفريقيا. جاء هذا بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

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وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، تانجو بيلغيج في بيان، السبت، إن تصريحات ماكرون التي استهدفت بلدنا، إلى جانب بعض الدول الأخرى خلال زيارته للجزائر مؤسفة للغاية.

وأضاف :"من غير المقبول أن يحاول الرئيس ماكرون، الذي يواجه صعوبات بخصوص ماضيه الاستعماري في إفريقيا، وخاصة الجزائر، التخلص من ماضيه الاستعماري عبر اتهام دول أخرى، بما في ذلك بلادنا".

وأشار "إذا اعتقدت فرنسا أن هناك ردود أفعال ضدها في القارة الأفريقية، فعليها أن تبحث عن مصدرها في ماضيها الاستعماري وجهودها لمواصلته بأساليب مختلفة، ويتعين عليها أن تصحح ذلك".

وزعم ماكرون، في تصريحات خلال زيارته إلى الجزائر الجمعة، أن بلاده تتعرض لحملة "تشويه" تقودها شبكات تركية وصينية وروسية، بسبب تركها الساحة في إفريقيا.

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