اتصالات من أجل لقاء بين بايدن ولابيد الشهر المقبل

التاريخ الذي يتم النظر فيه بين المكتبين هو الثلاثاء 20 سبتمبر\ايلول

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن محادثات تجري لتنسيق لقاء بين رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن الشهر المقبل، خلال جمعية الأمم المتحدة بحسب ما نشر مساء (السبت) في صحيفة السبت الإخبارية قناة 11 الاسرائيلية. والتاريخ الذي يتم النظر فيه بين المكتبين هو الثلاثاء 20 سبتمبر\ايلول، بعد خطاب بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المواعيد الزمنية للزعيمين ضيقة (من المتوقع أن يقلع لابيد قبل يوم واحد فقط إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع على ما يبدو أن يتحدث يوم الأربعاء في الاجتماع). تجري محادثات أيضًا لتنسيق محادثة بين لابيد وبايدن، ومن المرجح أن تتم الأسبوع المقبل.

في وقت سابق اليوم، التقى وزير الأمن بيني غانتس برؤساء معاهد بحثية رائدة في واشنطن، في إطار الضغط الذي تمارسه إسرائيل على الاتفاقية النووية الناشئة.

وقال غانتس في لقاء مع رؤساء المعاهد: "المعرفة والقدرات التي اكتسبتها إيران تتطلب تحسينات في الاتفاقية النووية التي تمت مناقشتها ، بما في ذلك الحاجة إلى تأجيل موعد انتهاء القيود. سنواصل العمل ضد إيران في أي تطور."