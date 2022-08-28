الخارجية الإيرانية: "لا يمكن تحديد موعد للرد على مسودة الاتفاق النووي، وهناك قضايا مصيرية عالقة"

لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في الوقت نفسه إلى أن "المفاوضات تمضي قدما في مسار إيجابي"

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن أنه لا يمكن تحديد موعد للرد على مسودة الاتفاق النووي، لكنه سيكون في أقرب وقت، مؤكدة أنه "إلى غاية الآن لم يتم الفصل في قضايا حساسة وجوهرية ومصيرية".

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أكد أن بلاده "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات النووية"، مطالبا جميع أطراف الاتفاق بالالتزام بالوثيقة النهائية، موضحا أن "القضايا المتبقية تتعلق برفع العقوبات قليلة لكنها جوهرية ومصيرية"،حسب موقع العربية.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في الوقت نفسه إلى أن "المفاوضات تمضي قدما في مسار إيجابي"، كما كان البيت الأبيض قد أعرب مجددا عن اعتقاده بأن العودة للاتفاق والدبلوماسية أفضل الممكن.

ومن جانب آخر، أكد المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل"، مضيفا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن "المتفاوضين باتوا أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مما كانوا عليه قبل أسبوعين"، لكنه أشار إلى أنه ما زال هناك ثغرات بين أطراف الاتفاق النووي مع إيران.

وأردف جون كيربي، أن "الإدارة الأميركية قدمت ردها"، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية، مشدداً على أن "حصول طهران على سلاح نووي سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة".