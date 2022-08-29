تقرير: الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 4 جولات لإرساء الثقة بين طهران وواشنطن

بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن مسودة الاتفاق النووي الإيراني حددت 165 يوما كإطار زمني قبل تنفيذ الاتفاق"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أنه "لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 4 جولات لإرساء الثقة بين إيران والولايات المتحدة"واضافت"مسودة الاتفاق النووي الإيراني حددت 165 يوما كإطار زمني قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ"

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "المرحلة الأولى، التي يطلق عليها "اليوم صفر"، هي اليوم الذي يتم فيه توقيع الاتفاقية"، مشيرة إلى أنه "قبل يوم التوقيع من المفترض أن يتم الانتهاء من صفقة لإطلاق سراح سجناء أميركيين من إيران مقابل تخفيف أولي للعقوبات"، مضيفة أنه "في الوقت نفسه، سيُطلب من إيران تجميد جميع انتهاكاتها للاتفاقية حتى الآن، لكنها ستكون قادرة على الاحتفاظ بمخزون اليورانيوم الذي تراكم لديها حتى الآن".

أما في ما يخص المرحلة الثانية، أكدت الصحيفة الإسرائيلية، أنه "سيتم وضع الصفقة على طاولة الكونغرس لمدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ التوقيع، ولمدة 30 يومًا من تلك اللحظة، سيتمكن أعضاء الكونغرس من الاطلاع على المعاهدة ودراستها، وطوال هذه الفترة لن تكون هناك إمكانية لتخفيف العقوبات التي تنطوي على تشريعات"، موضحة، "سيتعين على مجلس الكونغرس الموافقة على الاتفاقية بأغلبية بسيطة. إذا وقعت الاتفاقية في التصويت، فيمكن للرئيس الأميركي استخدام حق النقض ضد القرار، وتمرير المعاهدة على الرغم من المعارضة، بدعم من ثلثي أعضاء الكونغرس".

وبخصوص المرحلة الثالثة، قالت الصحيفة، إنها "ستدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من موافقة الكونغرس"، مؤكدة أنه "في المرحلة الثالثة، بعد 60 يومًا من الموافقة على الاتفاقية في الكونغرس، سيبلغ ممثل وزارة الخارجية الأميركية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قرار العودة إلى المعاهدة".

أما المرحلة الرابعة والأخيرة، أوضحت "هآرتس" أنه "بعد 60 يومًا أخرى، يأتي التنفيذ الكامل للمعاهدة: سيصدر الأميركيون والإيرانيون إعلانًا مشتركًا بالتزامهم بالعملية وسترفع الولايات المتحدة العقوبات الإضافية المفروضة على شركات إضافية"، مضيفة "بعد 165 يومًا من يوم توقيع الاتفاقية، ستدخل المرحلة النهائية أيضًا حيز التنفيذ: ستعود الولايات المتحدة رسميًا إلى الاتفاقية وسترفع العقوبات القاسية المتبقية وتسمح بالتجارة مع إيران، وفي نفس المناسبة، ستقوم إيران بإزالة فائض البنية التحتية للتخصيب".

وكانت إيران، قد أعلنت أمس الأحد، أن أنه لا يمكن تحديد موعد للرد على مسودة الاتفاق النووي، لكنه سيكون في أقرب وقت، مؤكدة أنه "إلى غاية الآن لم يتم الفصل في قضايا حساسة وجوهرية ومصيرية".

فيما ذكرت القناة الاسرائيلية "12"، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد لم يستدعي رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت الى النقاشات المعمقة التي أجريت حول الملف الايراني، خلال الفترة الأخيرة والتي كان خلالها من الواضح لإسرائيل أن الأطراف قريبون من التوقيع.