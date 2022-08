هرتسوغ يتحدث عن علاقات الشتات اليهودي عشية انطلاق أعمال المؤتمر الصهيوني

نشر الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مقالاً قبل الحدث الضخم الذي تنظمه المنظمة الصهيونية العالمية يوم الإثنين في سويسرا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين بعد المائة للكونغرس الصهيوني الأول.

في مقال نُشر في صحيفة تاشليس السويسرية اليهودية، يشير هرتسوغ إلى أن المندوبين الذين اجتمعوا في بازل قبل 125 عامًا "غيروا مسار تاريخ أمتنا إلى الأبد". لقد أعلنوا عن رؤية طموحة، إن لم تكن خيالية: استعادة دولة يهودية في وطن أجدادنا ".