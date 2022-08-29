هرتسوغ يتحدث عن علاقات الشتات اليهودي عشية انطلاق أعمال المؤتمر الصهيوني

"المندوبون في بازل قبل 125 عاما أعلنوا عن رؤية طموحة إن لم تكن خيالية: استعادة دولة يهودية في وطن أجدادنا"

نشر الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مقالاً قبل الحدث الضخم الذي تنظمه المنظمة الصهيونية العالمية يوم الإثنين في سويسرا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين بعد المائة للكونغرس الصهيوني الأول.

في مقال نُشر في صحيفة تاشليس السويسرية اليهودية، يشير هرتسوغ إلى أن المندوبين الذين اجتمعوا في بازل قبل 125 عامًا "غيروا مسار تاريخ أمتنا إلى الأبد". لقد أعلنوا عن رؤية طموحة، إن لم تكن خيالية: استعادة دولة يهودية في وطن أجدادنا ".

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وتابع أن تيودور هرتسل "ترك لنا عملًا غير مكتمل"، مشيرًا إلى أن "المهمة الأساسية لجيلنا" هي تعزيز "إحساسنا اليهودي الجماعي بالتعاضد" بين اليهود الإسرائيليين والشتات. أن تكون أسرة يعني أن ترغب في ما هو أفضل لكل واحد منا، احترام خيارات بعضنا البعض بصدق، والتحدث بصراحة بتفهم وتعاطف".

Ephraim Moshe Lilien تيودور هرتسل على شرفة فندق Grand Hôtel Les Trois Rois (فندق Three Kings Hotel) في بازل ، سويسرا ، خلال المؤتمر الصهيوني الخامس في عام 1901.

"لن نتفق، وليس بالضرورة، أن نتفق دائمًا على كل شيء (حتى في إسرائيل لا نتفق فيما بيننا!)، لكن يجب علينا دائمًا الإصرار على الترابط الصريح والصادق. نحن شعب صغير جدًا، والمخاطر كبيرة جدًا، بحيث لا يمكننا ألا ننمي ثقافة يهودية غنية وحيوية وديناميكية تستمد الإلهام من الفسيفساء المتنوع للشعب اليهودي وتاريخه وتقاليده في جميع أنحاء العالم".

خلال الذكرى الـ 125، ألقى وزير شؤون الشتات الإسرائيلي نحمان شاي خطابًا كرر فيه تصريحات هرتسوغ حول العلاقة بين إسرائيل والشتات اليهودي. وقال شاي: "من واجبنا كدولة وكحكومة إيجاد طرق لدمج أصوات يهود العالم في عملية صنع القرار داخل دولة إسرائيل".

وأضاف وزير الشتات"العديد من القرارات التي نتخذها في القدس لا تؤثر فقط على مواطني إسرائيل ولكن على المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم على حد سواء."

خلال زيارته الرسمية لسويسرا، سيشارك الرئيس هرتسوغ في حفل الليلة بمناسبة الذكرى الـ 125 للمؤتمر الصهيوني الأول في بازل.

يقيم الرئيس والسيدة الأولى في فندق Grand Hôtel Les Trois Rois (فندق Three Kings) في بازل، في نفس الغرفة التي كان ينام فيها تيودور هرتسل خلال المؤتمر الصهيوني الخامس عام 1901. ولقد أصبحت الصورة الشهيرة لهرتسل واقفاً أمام شرفة هذه الغرفة الفندقية رمزا للرؤية الصهيونية.

Nati Harnik الرئيس الإسرائيلي السادس حاييم هرتسوغ يعيد تمثيل صورة تيودور هرتسل في الشرفة أثناء زيارته الرسمية لبازل ، سويسرا ، في عام 1987.

تكريما لهذه الذكرى الاحتفالية، أعاد الرئيس هرتسوغ تمثيل صورة هرتسل الشهيرة، تمامًا كما فعل والده الراحل، الرئيس السادس لإسرائيل، حاييم هرتسوغ، خلال زيارته الرسمية لسويسرا في عام 1987. بهذا الصدد، فإن إعادة تمثيل هرتسوغ للصورة هو شكل من أشكال إعلاق الدائرة سواء على المستوى الشخصي و/أو القومي.