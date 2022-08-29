مؤرخ إماراتي يكشف عن رسالة نادرة لهرتسل خلال أعمال مؤتمر الصهيونية في بازل

الرسالة النادرة اشتراها المؤرخ الإماراتي من ماله الخاص بهدف عرضها في المتحف في دبي

فوجئ المشاركون في الحدث الاحتفالي أمس في بازل في سويسرا بمناسبة مرور 125 عاما على اقامة المؤتمر الصهيوني الأول، بقيام مؤرخ من دولة الإمارات العربية بالكشف عن رسالة نادرة كتبها ثيودور هرتسل، والتي اشتراها من ماله الخاص بهدف عرضها في المتحف في دبي.

وبحسب موقع "واينت" الشخص الذي اثار اهتمام الحضور بالحدث الذي شارك به نحو 1400 قيادي يهودي من العالم في مدينة بازل في سويسرا، هو أحمد عبيد المنصوري من دبي وعضو سابق في مجلس الأمة لدولة الامارات.

وكان المنصوري اقام عام 2006 في منزله متحفا خاصا حول الصهيونية ، الحكومة الإماراتية، قررت بصورة مفاجئة نقل المتحف الى مكان "أكثر احتراما". بعد خمس سنوات من ذلك، اي قبل اتفاقيات إبراهيم بوقت طويل، تم نقل المتحف إلى المجمع التاريخي في دبي وتم افتتاحه للجمهور. ولإقامة المتحف اشترى المنصوري أغراضا، مستندات وعملات وصورا نادرة.

وعشية يوم المحرقة العام الماضي، فاجأ المنصوري مجددا، وفتح قسما في المتحف لموضوع المحرقة والذي يزوره الكثير من التلاميذ، طلبة الجامعات والسياح والبعثات، كما أقام مركزا سياسيا تجري فيه نقاشات لتعزيز التفاهم بين الديانات الثلاث.

رسالة هرتسل اشتراها المنصوري من ماله الخاص عام 2016 في فيينا وتعتبر اكتشافا نادرا. وكتب هرتسل الرسالة لشخص هويته غير معروفة اضطر الى رفض طلبه الانضمام الى ناد اجتماعي عمل على اقامته والترويج له. وكتبت هرتسل الرسالة خلال السنوات التي عمل خلالها على تعزيز رؤيته التي قادت إلى إقامة إسرائيل.

الرسالة كتبت ووقعت بخط هرتسل، واجتازت العديد من الاختبارات لفحص أصالتها. المؤرخ الاماراتي المنصوري صرح لموقع "واينت" إن "اليهود دائما كانوا جزءا هاما من الشرق الأوسط، وأنا ملتزم بأن أروي قصة الشعب اليهودي وفصل الصهيونية الى العالم العربي. أنا لست صهيونيا، لكن من المهم أن يعرف جيل الشباب في الدول العربية هرتسل والصهيونية، ويتعلم عن الحقائق ويصيغ موقفا. تم دعوتي الى المؤتمر في بازل وكنت سعيدا جدا للاستجابة للدعوة، لأنه يوجد سلام بيننا وبين إسرائيل" ولفت المنصوري الى ان هرتسل بنظره كان "قائدا هاما جدا, وذا رؤيا" وانه "ينظر اليه من وجهة نظر تاريخية، وليست سياسية".