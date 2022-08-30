غانتس خلال زيارته اليابان :"هناك إصغاء أمريكي كبير لموقفنا حول الاتفاق النووي"

وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد على أنه شدد خلال زيارته للولايات المتحدة على العيوب بالاتفاق النووي

في إطار زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الى اليابان بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تطرق غانتس خلال مراسم التوقيع على الاتفاق الأمني بين إسرائيل واليابان إلى الاتفاق النووي الذي يتم العمل على إبرامه بين الدول العظمى وايران، عبر خلال ذلك عن تحفظه وقال :"لا أعرف القول إن كان سيتم التوقيع على الإتفاق أو لا" وأضاف "شددنا (أمام الادارة الأمريكية) على الثغرات ونقاط الضعف الكثيرة في الاتفاق".

وقال "ايران هي تحد عالمي اقليمي وايضا تهديد لدولة إسرائيل" وتطرق الى قضية ملفات التحقيقات المفتوحة لوكالة الطاقة الدولية قائلا :"لا يمكن التخفيف عنها بعدد متنوع من المواضيع وأيضا بموضوع الملفات المفتوحة ، والذي لا يريد الايرانيون التقدم فيه- وهذا يثبت أن هناك أمرا مخفيا"

وقال غانتس "كان هناك إصغاء كبير لدى الإدارة الأمريكية لهذا الشأن ، كما أن المصالح أوسع من مجرد الموقف الإسرائيلي. أنا أعتقد بأننا نقوم بالأمر الصحيح بأننا نتحدث مع الأمريكيين بصورة لائقة ونضع الحقائق على الطاولة كما هي".

وتطرق وزير الأمن أيضا الى موقف اليابان بالموضوع وأشار بأنها "ايضا اليابان تعتقد بأن ايران لا يجب ان تكون نووية. سمعت هنا نغمة مشابهة. هم يعتقدون أنه يحظر على ايران امتلاك سلاح نووي. بنظرهم، يجب على الاتفاق أن يضمن هذا وايضا هنا قمت بالادلاء بنفس الرسائل التي تشير الى العيوب بالاتفاق والتي يجب معالجتها". وفي نفس السياق، رئيس الحكومة يائير لابيد سيقوم بزيارة الى برلين في غضون عشرة أيام.