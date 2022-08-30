فرنسا: مجلس الدولة يؤيد قرار ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن

وصف جيرالد دارمانان، أن "قرار مجلس الدولة الذي يعد أعلى محكمة إدارية، يشكل ”انتصار كبير للجمهورية”

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الدولة أعطى موافقته على قرار ترحيل إمام مغربي، يدعى حسن إيكويسن على خلفية إدلائه بتصريحات معادية “للسامية ومتعارضة مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة”.

ووصف جيرالد دارمانان، عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على “تويتر”، أن "قرار مجلس الدولة الذي يعد أعلى محكمة إدارية، يشكل ”انتصار كبير للجمهورية”، مردفا أن " الأمام سيرحل عن الأراضي الفرنسية"، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيرالد دارمانان، قد أمر سابقا بطرد الإمام المغربي بسبب أفكاره وخطاباته، إلا أن المحكمة الإدارية في باريس علقت حينها قرار الطرد استناداً لكون ترحيل الإمام المزداد بفرنسا قبل 58 عاما، والحامل للجنسية المغربية، من شأنه التأثير بشكل غير مناسب على حياته الخاصة والعائلية.

لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أسقط الحجة القائلة بأن هذا القرار سيشكل "هجومًا خطيرًا وغير قانوني" على حياته الخاصة والعائلية.