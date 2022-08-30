المفوضة السامية لحقوق الانسان تنهي ولايتها غدا الأربعاء دون نشر تقريرها عن شينجيانغ

اعتبر جون فيشر، من منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "العمل الذي قامت به باشليه قد يتم تجاهله اذا لم ينشر التقرير"

قام العديد من ممثلي دول أعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بتوجيه تحية الى المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باشليه، إثر مغادرتها منصبها، مشيدين بما قامت به باشليه خلال ولايتها التي استمرت أربعة أعوام، وذلك رغم عدم صدور تقرير مرتقب لها عن إقليم شينجيانغ الصيني حتى الآن.

وكانت ميشيل باشليه، قد أكدت أمام مجلس حقوق الانسان قبل نحو عام أن "مكتبها في صدد انجاز تقرير عن الوضع في اقليم شينجيانغ الصيني، حيث تتهم دول غربية ومنظمات غير حكومية السلطات الصينية باعتقال أكثر من مليون من أقلية الاويغور في معسكرات"، غير أن التقرير لم ينشر علما أن ولاية رئيسة تشيلي السابقة تنتهي غدا الأربعاء مع عدم كشف اسم خلفها.

وفي هذا السياق، تطرقت السفيرة البريطانية في مجلس حقوق الانسان ريتا فرينش، ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الثلاثاء الى عدم نشر التقرير، وقالت فرينش إن "عدم استثناء أي بلد من فحص دقيق لحصيلته على صعيد حقوق الانسان وعدم السماح لاي بلد بخنق الصوت المستقل للمفوضة السامية هما أمران أساسيان بالنسبة الينا"، مضيفة وهي تحاطب باشليه "ندعوك تاليا الى نشر تقريرك عن الصين

ومن جانبه، اعتبر جون فيشر، من منظمة هيومن رايتس ووتش، أن "العمل الذي قامت به باشليه قد يتم تجاهله اذا لم ينشر التقرير قبل انتهاء ولايتها، مردفا "الاويغور وضحايا آخرين وثقوا بك لكشف مدى الانتهاكات التي يتعرضون لها. إذا لم تتولي أنت الدفاع عن الضحايا فمن يفعل ذلك؟".

ولم تتطرق باشليه الى هذا الموضوع اليوم الثلاثاء، لكنها قالت الخميس المنصرم إنها "لا تزال تجهل موعد صدور تقريرها عن شينجيانغ، مع إقرارها بانها تعرضت لضغوط هائلة من كل الاتجاهات".

وأضافت باشليه "نعمل على التقرير. كنت عازمة تماما على نشره قبل انتهاء ولايتي، وقد تلقينا مساهمات قيمة من الحكومة (الصينية) علينا أن ندرسها بدقة، على غرار ما نقوم به عادة لكل بلد. نبذل ما في وسعنا لإنجاز ما وعدت به"، مؤكدة "تعرضت لضغوط هائلة لنشر أو عدم نشر التقرير، لكن هذه الضغوط لن تكون عاملا يدفعني الى نشره أو الإحجام عن نشره".