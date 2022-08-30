رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور ألمانيا في الشهر المقبل

ستحتفل ألمانيا بالذكرى 50 لمقتل 11 رياضيًا إسرائيليًا على أيدي متطرفيين فلسطينيين، قبل 6 أيام من زيارة لبيد

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن "يائير لبيد سيتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين في 11 سبتمبر/أيلول المقبل، في زيارة تستمر ليوم واحد فقط، وذلك لحضور الاجتماعات الدبلوماسية".

ويأتي خبر هذه الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل للتأثير على المفاوضات التي يقودها الأوروبيون لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

وجادل لبيد أنه في الوقت الذي لا يعارض فيه أي اتفاق من حيث المبدأ، فإن "الإتفاق التي يتم التوصل إليها سيمنح إيران أموالًا يمكن لها أن تستخدمها في الأنشطة المتطرفة و في نهاية المطاف لن تمنع طهران بشكل فعال من بناء سلاح نووي".

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر توجيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتهام لإسرائيل بارتكاب "50 محرقة" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وستحتفل ألمانيا بالذكرى الخمسين لمقتل 11 رياضيًا إسرائيليًا على أيدي مهاجمين فلسطينيين خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ، وذلك قبل بستة أيام من زيارة لبيد المقررة.

وهددت عائلات الضحايا الإسرائيليين بمقاطعة الإحتفال بسبب خلاف حول التعويض، لكن أفادت الأنباء فيما بعد أن الأقارب وافقوا على حضور هذا الحفل .