وفاة رئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن 92 عاما

وتوفي غورباتشوف بعد صراع طويل مع المرض في المستشفى السريري المركزي في موسكو

أفادت وكالة إنترفاكس، اليوم الثلاثاء،عن وفاة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن 92 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ونقلت "روسيا اليوم " بأنه وفق ما أفاد به المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو، "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد".

وبلغ غورباتشوف سدة الحكم في عام 1985، وبين 1990 و1991 تولى منصب رئيس الاتحاد السوفيتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة من منصبه .

ويعتبر غورباتشوف آخر من حكم الاتحاد السوفيتي قبل انهياره في عام 1991، إلا أنه أنهى الحرب الباردة بين الشرق والغرب وفاز بجائزة نوبل للسلام في عام 1990