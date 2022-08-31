سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "صفقة إيران لن تمنعها من أن تصبح قوة نووية"

أوضح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق دولي يهدد أمنها.

حذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، من أن الاتفاق النووي مع إيران يمكن له أن يضر العالم بأسره وليس إسرائيل فقط.

وقال جلعاد إردان، في مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أنه من الواضح تماما أن الجميع يعلم أن هذه الصفقة ستضر، بشكل كبير، ليس فقط بالأمن الإقليمي لإسرائيل ولكنها ستضر أيضا بالأمن العالمي"، حسب موقع 7 إسرائيل ناشيونال نيوز.

وأضاف جلعاد إردان، أن "إيران تشكل بالنسبة لإسرائيل تهديدًا وجوديًا، نحن الدولة الوحيدة التي تستفزها طهران بالإبادة، وصفقة الاتفاق النووي لن تحل حتى المشكلة الوحيدة التي كان من المفترض أن تحلها، وهي منع إيران من أن تصبح قوة نووية ".

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وتابع جلعاد إردان، "نأمل أن يستيقظ المجتمع الدولي ويفهم أن سباق إيران نحو إنتاج قنبلة لا يمكن إيقافه إلا بمزيج من العزلة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية المعوقة وأيضًا التهديد العسكري الموثوق الذي من شأنه أن يجبرهم على الاختيار بين بقائهم على قيد الحياة" مؤكدا "أن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق دولي يهدد أمنها".

وكان الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، قد أكد الإثنين المنصرم، أن "التهديدات الإسرائيلية بإلحاق الضرر ببرنامجنا النووي لم تنجح ولن تنجح في المستقبل أيضاً"، مشيرا إلى أنه "لم تكن إسرائيل تريد أن تحصل إيران على هذا العلم منذ البداية، ولا أحد يمكن أن يأخذ منا المعرفة والصناعة النووية"

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أنه "لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 4 جولات لإرساء الثقة بين إيران والولايات المتحدة" واضافت "مسودة الاتفاق النووي الإيراني حددت 165 يوما كإطار زمني قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ"