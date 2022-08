سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "صفقة إيران لن تمنعها من أن تصبح قوة نووية"

حذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمس الثلاثاء، من أن الاتفاق النووي مع إيران يمكن له أن يضر العالم بأسره وليس إسرائيل فقط.

وقال جلعاد إردان، في مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أنه من الواضح تماما أن الجميع يعلم أن هذه الصفقة ستضر، بشكل كبير، ليس فقط بالأمن الإقليمي لإسرائيل ولكنها ستضر أيضا بالأمن العالمي"، حسب موقع 7 إسرائيل ناشيونال نيوز.

وأضاف جلعاد إردان، أن "إيران تشكل بالنسبة لإسرائيل تهديدًا وجوديًا، نحن الدولة الوحيدة التي تستفزها طهران بالإبادة، وصفقة الاتفاق النووي لن تحل حتى المشكلة الوحيدة التي كان من المفترض أن تحلها، وهي منع إيران من أن تصبح قوة نووية ".