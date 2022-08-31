قادة العالم ينعوون آخر رئيس للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف

جو بايدن في بيان له إنّ "غورباتشوف عمل مع الرئيس الأميركي رونالد ريغن للحدّ من الترسانتين النوويتين لبلدينا"

نعى قادة العالم، آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر 91 عاما، مشيدين بدوره في إنهاء الحرب الباردة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان له إنّ "غورباتشوف عمل مع الرئيس الأميركي رونالد ريغن للحدّ من الترسانتين النوويتين لبلدينا، ممّا أراح الناس في جميع أنحاء العالم الذين كانوا يصلّون من أجل إنهاء سباق التسلّح النووي".

واعتبر جو بايدن أنّ هذه "كانت تصرّفات قائد نادر - قائد لديه من الخيال ما يكفي ليرى أنّ مستقبلاً مختلفاً ممكن، ومن الشجاعة ما يكفي للمخاطرة بحياته المهنية كلّها لتحقيق ذلك"، مؤكدا أنّ "النتيجة كانت عالماً أكثر أماناً وأكثر حرية لملايين الأشخاص".

ومن جانبها، قدمت الصين اليوم الأربعاء تعازيها لعائلة ميخائيل غورباتشوف مشيدة بالدور الذي لعبه آخر رئيس للاتحاد السوفياتي في التقارب بين بكين وموسكو بعد قطيعة استمرت ثلاثة عقود.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان أمام الصحافيين إن "غورباتشوف كانت له مساهمة إيجابية في تطبيع العلاقات بين الصين والاتحاد السوفياتي".

وفي نفس السياق، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لوفاة ميخائيل غورباتشوف، وقال في تغريدة على تويتر إنّ الراحل كان "رجل سلام مهّدت خياراته الطريق أمام الحرية للروس. إنّ التزامه السلام في أوروبا غيّر تاريخنا المشترك".

من جانبه، أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بآخر رئيس للاتحاد السوفياتي، وقال في بيان الأربعاء إن غورباتشوف أثبت بأفعاله أنه "رجل دولة كبير" يمتلك "الشجاعة الكافية للانفتاح الديموقراطي وبناء جسور بين الشرق والغرب" وإحلال السلام في أوروبا، مضيفا أن هذا الحلم "انهار، حطمه هجوم روسيا الوحشي على أوكرانيا".

ومن جهته، كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تغريدة على تويتر "لقد أحزنني نبأ وفاة غورباتشوف. لطالما أُعجبت بالشجاعة والنزاهة اللتين برهن عنهما لإنهاء الحرب الباردة"، معتبراً أنّه في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين عدوانه على أوكرانيا، يظلّ التزامه الدؤوب انفتاح المجتمع السوفياتي مثالاً يُحتذى لنا جميعاً".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان إنّ غورباتشوف "فعل أكثر من أيّ شخص آخر لإنهاء الحرب الباردة سلمياً"، معتبراً أنّه برحيله "خسر العالم زعيماً عالمياً عظيماً، التزم التعدّدية، ودافع بلا كلل عن السلام".

وفي السياق نفسه، أعلن الكرملين فجر اليوم الأربعاء أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن "تعازيه الحارّة" بعد وفاة آخر زعيم للاتّحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف .

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدّث باسم الرئاسة الروسية قوله إنّ "فلاديمير بوتين يعرب عن تعازيه الحارّة لوفاة ميخائيل غورباتشوف، وسيرسل في الصباح برقية تعزية إلى أسرة وأحبّاء" الراحل.

وكانت وكالة إنترفاكس، قد أفادت أمس الثلاثاء،عن وفاة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن 92 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.