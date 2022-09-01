توقيع أممي: الانتهاكات في شينجيانغ قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"

نفت باشليه الاتهامات التي وجهت إليها بالتساهل في هذا الملف، وقالت: إنّ الحوار مع بكين "لا يعني أن نغلق أعيننا"

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فجر الخميس، تقريرا يشير إلى وقوع انتهاكات بحق أفراد الأويغور المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني من المحتمل أنها ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية". ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى التعامل بشكل عاجل مع الاتهامات التي وصفت بالموثوق بها بخصوص التعذيب والعنف الجنسي الذي يطال تلك الأقلية.

ونشر التقرير قبيل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ميشيل باشليه، على الرّغم من ضغوط مارستها الصين لمنع صدوره. وتكمن أهمية هذا التقرير في أنه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية بهذا الصدد.

من جانبها نفت باشليه الاتهامات التي وجهت إليها بالتساهل في هذه الملف مع بكين، وقالت: إنّ الحوار مع بكين "لا يعني أن نغلق أعيننا". وأضافت أنّ "الحوار ومحاولة الفهم بشكل أفضل لا يعنيان أنّنا متساهلون، أو أننا نغضّ النظر أو أنّنا نغلق أعيننا، أو حتّى أنّه لا يمكننا أن نتحدّث بصراحة".

وبنشرها هذا التقرير تكون باشليه قد أوفت بوعدها بنشر هذه الوثيقة قبل مغادرتها منصبها.

من جانب آخر، تنفي السلطات الصينية الاتهامات الموجهة إليها بهذا الصدد جملة وتفصيلا، وتقول إن تلك المجموعة الإثنية تدعم في الواقع انفصاليين وإسلاميين من الأويغور. كما تعلل السلطات حقيقة عمل المعسكرات التي تم الكشف عنها أنها "معسكرات تدريب مهني" تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتأهيل السكان مهنيًا.

سلط تسريب نادر وضخم لوثائق تابعة للحكومة الصينية ضوءا جديدا على الحملة الأمنية بحق المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني، كاشفا أن الرئيس شي جينبينغ أمر المسؤولين بالتحرك "بلا أي رحمة" ضد النزعات الانفصالية والتطرف، وفق تقرير نشرته "نيويورك تايمز".