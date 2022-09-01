ألمانيا ترفض مطالب بولندا بتعويضات عن خسائر الحرب العالمية الثانية "القضية أغلقت"

ألمانيا:"بولندا تنازلت عن مزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت هذا التنازل مرارا وتكرارا"

رفضت ألمانيا، اليوم الخميس، مطالبة بولندا بتعويضات عن خسائر الحرب العالمية الثانية التي قدرتها وارسو بألف و300 مليار يورو، قائلة "موقف الحكومة الفدرالية لم يتغير، قضية التعويضات مغلقة، وبولندا تنازلت عن مزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت هذا التنازل مرارا وتكرارا".

جاء ذلك بعد صدور تقرير بولندي جديد، اليوم الخميس، قد قدر تكلفة الحرب بنحو 6,2 تريليون زلوتي (1300 مليار يورو)ـ في ما لم تلتزم ألمانيا الصمت كثيرا أمام المطالب البولندية بتعويضات عن خسائر الحرب العالمية الثانية التي قدرتها وارسو بـ1300 مليار يورو.

ورغم مرور 77 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا تزال ألمانيا تحمل على كتفيها أعباء أخطاء الماضي، وجرائم النظام النازي بقيادة أدولف هتلر.

وترى الحكومة اليمينية في بولندا أن وارسو التي كانت الضحية الأولى للحرب العالمية الثانية لم يتم تعويضها بالكامل من قبل ألمانيا المجاورة، والتي تعد الآن أحد شركائها الرئيسيين داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يحضر كبار القادة بمن فيهم كاتشينسكي، صانع السياسة الرئيسي في بولندا، ورئيس الوزراء ماتيوز موراويكي، الإصدار الاحتفالي للتقرير في القلعة الملكية في وارسو، في وقت لاحق اليوم.