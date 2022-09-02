إيران: أرسلنا "ردا بنّاء" على اقتراحات واشنطن لإحياء الاتفاق النووي، والولايات المتحدة تعتبره عكس ذلك

واشنطن تعتبر رد طهران الأخير بشأن الاتفاق النووي "غير بنّاء"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران أرسلت ردًا "بناء" على المقترحات الأمريكية المتعلقة بإحياء اتفاق 2015 النووي، الذي أبرمته طهران وقوى عالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلًا عن كنعاني قوله: "النص الذي أرسلته إيران له أسلوب بناء يهدف لاختتام المفاوضات".

وذكر التقرير، أن رد إيران أُرسل أيضًا إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المسؤول عن تنسيق المحادثات، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وفي المقابل أعلنت الولايات المتحدة الخميس أن الرد الأخير الذي قدّمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي لعام 2015 "ليس بنّاءً"، مما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق التاريخي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران عبر الاتحاد الأوروبي". وأضاف "نحن ندرسه وسنردّ عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف غير بنّاء".

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب الأربعاء عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة".